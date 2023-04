LIVE eredivisie | Groningen moet na povere eerste helft uit ander vaatje tappen in ‘do-or-die-wedstrijd’ tegen NEC

Om 15.00 uur begon in Groningen het restant van de eredivisiewedstrijd FC Groningen - NEC, die zaterdagavond was stilgelegd. Een assistent-scheidsrechter was geraakt door een uit het publiek gegooide beker bier. In de hervatting van de eerste helft van het duel was het spel aan beide kanten nog niet om over naar huis te schrijven. Krijgen we een spectaculairdere tweede helft? Volg het in ons liveblog.