LIVE eredivisie | Heerenveen via Van Hooijdonk op voorsprong tegen passief RKC

Vroeg opstaan, schietpar­tij­en en toptrans­fer: na Amerikaans avontuur droomt Kimberley Smit van Oranje

Van Amerika naar Anderlecht. Kimberley Smit (23) was ooit de allereerste vrouw die in een mannenteam voetbalde en is nu begonnen aan een nieuw hoofdstuk in haar voetbalcarrière. Dat nieuwe hoofdstuk moet voor Smit uiteindelijk leiden tot een oproep voor Oranje.