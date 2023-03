LIVE eredivisie | NEC halverwege op 1-0 voorsprong tegen flets FC Utrecht

Met video AZ-uitblinker Tijjani Reijnders blijft hopen na sterk optreden tegen Lazio: ‘Voorselec­tie Oranje? Haha, eikel!’

Tijjani Reijnders was dolgelukkig na de 1-2 zege van AZ op Lazio in de achtste finale van de Conference League. De middenvelder van de Alkmaarders solliciteerde met zijn sterke optreden naar een plek in de voorselectie van Oranje, waar hij zo op hoopte.