LIVE eredivisie | NEC komt langszij: oud-jeugdspeler Excelsior doet Rotterdammers pijn

Excelsior eindigde vorig seizoen als vijftiende (de laatste veilige plaats) in de eredivisie. Kunnen de Rotterdammers die notering in een nieuwe jaargang verbeteren? Vanmiddag staat voor de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen de uitwedstrijd tegen NEC te wachten in de eerste speelronde. De aftrap in Nijmegen is om 12.15 uur, volg de belangrijkste ontwikkelingen in ons liveblog.