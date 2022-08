LIVE eredivisie | NEC ontvangt in eigen huis FC Groningen, beide ploegen gewijzigd

AZ heeft Mihailovic binnen, maar Amerikaan­se internatio­nal komt pas in januari

AZ versterkt zich per januari 2023 met de Amerikaanse international Djordje Mihailovic. De 23-jarige Amerikaan komt over van CF Montréal, waarmee hij eerst het Major League Soccer-seizoen nog afmaakt. Vanaf begin januari 2023 is hij speelgerechtigd voor de Alkmaarse club. Bij AZ tekent de zesvoudig international een contract tot medio 2027.

24 augustus