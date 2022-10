LIVE eredivisie | PSV kent geen problemen met NEC, invaller Noni Madueke pikt doelpunt mee

Vreugde bij PSV ook om terugkeer Luuk de Jong, méér dan spits alleen

PSV bekert ook na de winterstop door in de Europa League. Met een knappe teamprestatie werd vanavond Arsenal, de koploper van de Premier League verslagen: 2-0. Vreugde was er in Eindhoven ook om de terugkeer van Luuk de Jong, voor PSV méér dan spits alleen.

27 oktober