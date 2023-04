LIVE eredivisie | PSV stevent af op ruime zege in Nijmegen, net geen hattrick Luuk de Jong

met poll/video Arne Slot denkt mét terugge­keer­de Gernot Trauner nog niet aan titel Feyenoord: 'Sparta verdient de focus’

De uitwedstrijd tegen Sparta is op papier nog de zwaarste wedstrijd die Feyenoord speelt deze competitie. Arne Slot ziet dat de mensen enthousiast zijn, maar kampioenskoorts is er in zijn ogen nog niet. De coach van de Rotterdammers heeft Gernot Trauner hoogstwaarschijnlijk terug.