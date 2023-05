LIVE eredivisie | Verzekert PSV zich bij AZ van tweede plek na roerige week?

LIVE eredivisie | Heerenveen bij zege op Go Ahead Eagles zeker van Europese play-offs

Heerenveen kan zich met een overwinning op Go Ahead Eagles verzekeren van de achtste plaats en dus de play-offs voor Europees voetbal. Doet het dat niet, is het van belang wat RKC Waalwijk verderop in Friesland tegen Cambuur doet. Vanaf 14.30 uur volg je hier de belangrijkste ontwikkelingen vanuit het Abe Lenstra Stadion.