LIVE Europa League | Lazio laat in eerste helft helemaal niets heel van Feyenoord en loopt verder uit

Met video Louis van Gaal snapt wel dat Oran­je-fans niet naar Qatar gaan: ‘Kijk, wij kunnen moeilijk wegblijven’

Nog ruim twee maanden, dan begint bondscoach Louis van Gaal aan het WK met Oranje. Voorafgaand aan zijn ‘laatste kunstje’ was hij gisteren hoofdrolspeler in een promotiefilmpje voor het zogenoemde Huis van Oranje. Impressie vanaf ‘de set’ in Zeist. ,,Geven wij geen hand meer tegenwoordig, Jack?”

18:59