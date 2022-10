LIVE Europa League | PSV zakt meer in en moet nog minuut of tien standhouden tegen Arsenal

PSV verloor zondag bij FC Groningen (4-2), vanavond komt Arsenal op bezoek in Eindhoven voor de tweede wedstrijd tussen beide clubs in de groepsfase van de Europa League. Arsenal is koploper in de Premier League, foutloos in Europa en al geplaatst voor de knock-outfase. Met een punt of meer in eigen huis zou PSV uitstekende zaken doen. De aftrap is om 18.45 uur, volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.