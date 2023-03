LIVE Europa League | Rekent Feyenoord in eigen Kuip af met Sjachtar Donetsk?

Gianni Infantino met applaus herkozen als voorzitter van de FIFA: ‘Ik weet dat heel veel mensen van me houden’

Met een applaus van de FIFA-leden is Gianni Infantino herkozen als voorzitter van de wereldvoetbalbond. De 52-jarige Zwitser had geen tegenkandidaat en daarom vond de FIFA het niet nodig om tijdens het congres in de Rwandese hoofdstad Kigali alle 211 aangesloten bonden te laten stemmen. Enkele landen, zoals Duitsland, Noorwegen en Zweden, hadden vooraf aangegeven de herverkiezing van Infantino niet te steunen.