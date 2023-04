LIVE Europa League | Wél Jahanbakhsh en geen Paixão: Feyenoord start met dezelfde elf in Rome

Feyenoord krijgt zelfde scheids­rech­ter als Ajax in uitduel met AS Roma

Feyenoord krijgt donderdag in de uitwedstrijd tegen AS Roma (aftrap 21.00 uur) te maken met de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor. De inzet van het duel in Rome is een plek in de halve eindstrijd van de Europa League. Feyenoord won de eerste wedstrijd, vorige week in Rotterdam, met 1-0.