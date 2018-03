LIVE: Excelsior en ADO in jacht op play-offs vol voor zege

Goedenavond! Welkom in ons liveblog van het eerste duel van speelronde 28! In Rotterdam ontvangt Excelsior ADO Den Haag. Bij een zege wippen de Rotterdammers over de ploeg van Fons Groenendijk heen naar een plek die na 34 speelronden recht geeft op de play-offs. Om diezelfde reden moet ADO vanavond winnen in het Van Donge & De Roo Stadion. Mis niets in ons liveblog!