LIVE | Excelsior slaat direct na rust toe: Marouan Azarkan doet ADO Den Haag pijn

Zij bezorgden Feyenoord een Europa Cup: ‘Als deze jongens finale winnen worden ze over 50 jaar nog gebeld’

Zowel Rinus Israel, Lex Schoenmaker als Kees van Wonderen wonnen een Europese finale met Feyenoord. Deze site bracht ze samen in de aanloop naar ‘Tirana’. Hoe groot was de impact van hun eigen succes – en hoe kijken ze naar het huidige Feyenoord? ,,Ze hebben de supporters zó veel plezier gegeven. Dat is het meest waardevol van alles.’’

12:52