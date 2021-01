LIVE | FC Groningen en ADO gaan op jacht naar tweede zege van 2021

Samenvatting FC Twente blameert zich en schrijft treurig record

24 januari FC Twente heeft zondagmiddag geschiedenis geschreven, maar het was geen record om trots op te zijn. Tegen laagvlieger VVV leed de Enschedese club de vijfde thuisnederlaag op rij (0-1) en dat was voor het eerst in de historie dat de club zo’n zwakke serie neerlegde.