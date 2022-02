LIVE | FC Groningen opent al vroeg de score tegen dolend Willem II

PSV mist aanvoer­ders Gakpo en Van Ginkel tegen Maccabi Tel Aviv

PSV-trainer Roger Schmidt heeft morgen 22 man tot zijn beschikking. Dan neemt PSV het in de Conference League op tegen Maccabi Tel Aviv, dat vorige week donderdag nog met 1-0 werd verslagen in Eindhoven. Schmidt moet onder meer Cody Gakpo en Marco van Ginkel missen in Israël.

