LIVE | Feyenoord begint scherp aan tweede helft en krijgt kans via Senesi

Champions Lea­gue-vorm ontbreekt bij Ajax, maar Haller brengt redding in Zwolle

11 september Ajax heeft in Zwolle de eerste uitzege van het seizoen geboekt. Ondanks twee goals van spits Sébastien Haller was de Champions League-vorm tegen PEC, vier dagen voor de aftrap in Lissabon, nog ver te zoeken bij de landskampioen: 0-2.