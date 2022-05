LIVE | Feyenoord bijt van zich af na goal Zaniolo, AS Roma leidt in finale

De Zwolse ploeggeno­ten van Arne Slot zagen het meteen: ‘Ja, daar zat toen al een trainertje in, zoals Gijp zou zeggen’

Dat Arne Slot trainer zou worden, daar was iedereen bij FC Zwolle en later PEC Zwolle, de club waar hij tussen 1995 en 2013 in totaal 174 duels speelde, het wel over eens. Maar dat de 43-jarige Bergentheimer, die woensdag met Feyenoord in de finale staat van de Conference League, zó succesvol zou worden, dat hadden ze niet gedacht.

24 mei