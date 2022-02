LIVE | Feyenoord brengt in tweede helft al snel de spanning terug na gerommel in AZ-defensie

Feyenoord verlengt contracten van trainer Arne Slot en assistent Marino Pusic

Feyenoord heeft het contract van hoofdtrainer Arne Slot tot medio 2024 verlengd. De 43-jarige Slot had in Rotterdam-Zuid een contract tot medio 2023. Ook de verbintenis van assistent-trainer Marino Pusic is tot medio 2024 verlengd.

25 februari