LIVE | Feyenoord op voorsprong bij RKC door goal Kökçü, Bijlow opnieuw belangrijk

Voetbalpod­cast | ‘Mijn speler van het seizoen is inmiddels Berghuis’

In de laatste AD Voetbalpodcast van deze week beschouwt Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels de week. Het bekervoetbal, het spel van Ajax, de rol van Erik ten Hag, de toekomst van Memphis bij Barcelona. Maar er zijn ook ontwikkelingen in het voetbal. Een nieuwe benaming voor een positie in het veld.

11 februari