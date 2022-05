LIVE | Feyenoord-selectie in stadion, Justin Bijlow als captain onder de lat

Heracles is weer kansloos tegen Excelsior en degradeert na 17 jaar uit eredivisie

Na zeventien seizoenen is er een einde gekomen aan het verblijf van Heracles in de eredivisie. De Almelose club verloor zaterdagavond in eigen huis ook de tweede wedstrijd tegen Excelsior in de play-offs: 1-3. De degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie, die al een tijd dreigend boven de stad hing, is de bittere werkelijkheid.

22 mei