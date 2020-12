LIVE | Feyenoord zonder aanvoerder Berghuis op jacht naar zege op Heracles

Pas met oorbellen verschijnt Ajax-beul Menig voor de camera's: ‘Het is een geweldig kereltje’

10:14 Het oog wil ook wat, besefte Queensy Menig na zijn twee treffers voor FC Twente in het gewonnen uitduel met Ajax (1-2). En dus sprintte de aanvaller nog even naar de kleedkamer voordat hij voor alle camera's verscheen. ,,Hij wilde zijn oorbellen even halen", lachte zijn trainer Ron Jans. ,,Prachtig toch."