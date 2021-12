LIVE | Goal van Saymak kort voor rust afgekeurd, Vitesse komt goed weg na slappe eerste helft

Grimmig einde bij Friese derby: SC Heerenveen doet SC Cambuur pijn

SC Heerenveen heeft in de Friese derby een gevoelige tik uitgedeeld aan rivaal SC Cambuur. De gasten sloegen in de slotfase toe via Henk Veerman. Cambuur speelde bijna de hele wedstrijd met tien man na een vroege rode kaart van Doke Schmidt: 1-2.

19 december