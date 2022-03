LIVE | Heerenveen laat kans op openingstreffer liggen tegen RKC

Video Willem II-lei­ding grijpt snoeihard in: Fred Grim ontslagen, Joris Mathijsen op non-ac­tief

Er is door de leiding van het tegen degradatie vechtende Willem II ronduit snoeihard ingegrepen. Dinsdagochtend is trainer Fred Grim per direct ontslagen, terwijl technisch directeur Joris Mathijsen op non-actief is gesteld.

8 maart