LIVE | Heracles legt ADO over de knie, Dessers topscorer van de eredivisie

Dit zijn alle EK-groe­pen

19:55 In de Roemeense hoofdstad Boekarest heeft de loting plaatsgevonden voor het EK voetbal van volgend jaar, dat verspreid over heel Europa wordt gespeeld. Een deel van de groepsindeling stond al voor de loting vast en pas na de play-offs van de Nations League, in maart, kan het volledige speelschema worden ingevuld.