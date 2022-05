LIVE | In kolkend Kerkrade strijden Roda JC en Excelsior om plek in halve finale play-offs

Voetbalpod­cast | ‘Alfred Schreuder stapt bij Ajax niet in een gespreid bedje’

Speelronde 33 in de eredivisie bracht tal van beslissingen. De landstitel ging naar Ajax. PEC Zwolle degradeerde, FC Twente mag Europa in. En dan was er nog genoeg nieuws te melden. Dat bespreekt Etienne Verhoeff in de AD Voetbalpodcast met Sjoerd Mossou.

12 mei