LIVE | Indrukwekkende minuut applaus voor Fernando Ricksen in Den Haag

Feyenoord stort volledig in tegen Emmen, tóch gelijk in slotsecon­den

16:53 Feyenoord heeft in de laatste seconde gelijkgespeeld tegen FC Emmen (3-3). De Rotterdammers stonden na twaalf minuten al 0-2 voor, maar de ploeg van trainer Jaap Stam stortte daarna volledig in. Jens Toornstra voorkwam in de slotseconden dat Feyenoord de eerste competitienederlaag leed.