LIVE | Jahanbakhsh op de bank tegen Cambuur, wint Feyenoord weer eens in eredivisie?

Bosz wint met Lyon in Praag, ook zeges voor Napoli en Real Sociedad

21 oktober Olympique Lyon heeft in de Europa League een spectaculaire zege geboekt op bezoek bij Sparta Praag: 3-4. Karl Toko Ekambi (2x), Houssem Aouar en Lucas Paquetá scoorden voor de ploeg van coach Peter Bosz. Lyon gaat aan de leiding in poule A van de Europa League met negen punten na drie duels. Bekijk hier alle uitslagen en standen in de Europa League.