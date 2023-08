LIVE Johan Cruijff Schaal | Aftellen naar aftrap, bekijk hier de vermoedelijke opstellingen

Met video Memphis Depay helpt Atlético Madrid met heerlijke uithaal op weg in oefenwed­strijd tegen Manchester City

Memphis Depay heeft van zich doen spreken in de oefenwedstrijd van zijn club Atlético Madrid tegen treblewinnaar Manchester City. De Oranje-international viel na een uur in en maakte in de 67ste minuut met een fraai schot van afstand de openingstreffer. Bekijk de goal hierboven.