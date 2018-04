LIVE: Jong Ajax op titelkoers, Fortuna op promotieplek

Het wordt saai, maar nog twee kansen. De eerste is de grootste van Perr Schuurs, die werkelijk vernietigend uithaalt. Maar de PSV-keeper redt uitstekend. De kopbal uit de corner wordt daarna makkelijk gevangen. PSV is rijp voor de slacht zou je zeggen, maar dan moet die goal wel vallen.

Vijf minuten voor rust is er nog steeds alleen gescoord bij FC Dordrecht-NEC (1-0). Jong Ajax en Fortuna staan nog doelpuntloos gelijk. Dit is de stand, die daarbij hoort: 1. Jong Ajax 38 - 77 2. Fortuna Sittard 38 - 76 3. NEC 38 - 73

RUST | Het is bizar, maar waar. Er werd nog niet gescoord in de eerste helft. Fortuna kreeg een legio aan kansen, maar de bal ging er nog niet in... Dat worden nog spannende minuten na de theepauze! #FORjps

De spelers in Sittard, Amsterdam en Dordrecht betreden het veld weer. We gaan verder met de laatste 45 minuten van dit razendspannende Jupiler League-seizoen! Virtuele stand: 1. Jong Ajax 38 - 77 2. Fortuna Sittard 38 - 76 3. NEC 38 - 73

GOAL! 2-3 NEC! Niet te geloven, de Nijmegenaren draaien in no time de westrijd om. Wojciech Golla kopt raakt in de 58ste minuut,

GOAL! 0-1 MVV! Wat gebeurt hier!? MVV komt op voorsprong in Amsterdam! Kelechi Nwaka schiet de strafschop binnen na vasthouden bij de corner. Feest uiteraard op de tribunes in Sittard.

GOAL! 2-1 Jong Ajax! De bal valt voor de voeten van Mateo Cassierra, die net de penalty veroorzaakte, en de spits schiet binnen. Jong Ajax staat weer bovenaan in de stand. Dit zal even aankomen in Sittard, hoewel het daar natuurlijk vooral om de promotie gaat.

Nog steeds tevreden gezichten in Sittard . Zelfs als Jong PSV nu gelijk zou maken, gaan de Limburgers met deze tussenstanden de eredivisie in. Het doelsaldo is namelijk beter dan dat van NEC. Pas als de Nijmegenaren met drie goals verschil winnen, kan Fortuna niet meer op het doelsaldo vertrouwen bij een gelijke stand.

De wedstrijden in Sittard, Amsterdam en Dordrecht zijn bijna ten einde. Geen goals in de laatste 15 minuten. In Sittard is men aan het nagelbijten. Keren de Limburgers na 16 jaar terug in de eredivisie?

GOAL! 3-3 Dordrecht! Met deze tussenstand is het al helemaal gedaan voor NEC. Andreas Calcan met zijn tweede van de avond. Een fraai bekeken schot in de bovenhoek.

Virtuele stand 1. Jong Ajax 38 - 79 2. Fortuna Sittard 38 - 78 3. NEC 38 - 75 Het feest in Sittard kan losbarsten. En ook in Amsterdam natuurlijk, mits de 2-1 voorsprong wordt vastgehouden.

Jong Ajax (76 punten) speelt de kampioenswedstrijd op De Toekomst tegen MVV Maastricht. Fortuna Sittard (75) ontvangt Jong PSV en weet zich bij winst verzekerd van promotie. Stiekem hoopt de Limburgse club ook op een misstap van Jong Ajax.



Ook nummer 3 NEC (73 punten) kan nog kampioen worden, maar is afhankelijk van de resultaten van Jong Ajax en Fortuna Sittard. NEC beschikt over een iets beter doelsaldo dan de Amsterdammers. In eerste instantie zullen de Nijmegenaren echter vooral kijken naar de wedstrijd in Sittard.



NEC moet wel eerst zien te winnen bij FC Dordrecht. Mocht dat lukken en Fortuna verliest, dan keert NEC terug in de eredivisie. Bij een gelijkspel in Sittard moet de ploeg van trainer Pepijn Lijnders met minstens drie doelpunten verschil winnen.