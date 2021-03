LIVE | Jong Oranje begint in hol van de leeuw aan cruciaal duel met Hongarije

Dubbele gevoelens bij De Boer: ‘We hebben onszelf in de voet geschoten’

28 maart Bondscoach Frank de Boer hoefde niet lang na te denken welke uitslag de krachtsverschillen tussen het Nederlands elftal en Letland het beste had vertaald. ,,Ik denk dat we hier met 8-0, of misschien 8-1 hadden moeten winnen”, zei hij.