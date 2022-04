LIVE | Karlsson beslist AZ-Vitesse met rake strafschop

Feyenoord zonder Geertruida tegen Willem II, Toornstra nog onzeker

Tyrell Malacia kan zaterdag meedoen in de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Willem II. De vleugelverdediger liep dinsdag in de oefenwedstrijd van Nederland tegen Duitsland (1-1) een lichte blessure op, maar daarvan is hij bijtijds hersteld.

1 april