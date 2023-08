LIVE Keuken Kampioen Divisie | Degradanten Emmen en Cambuur openen tegen elkaar

Sparta haalt na Warmerdam opnieuw linksback weg bij FC Utrecht

Na de transfervrije komst van Django Warmerdam (27), die uit zijn contract liep bij FC Utrecht, heeft Sparta opnieuw toegeslagen bij die club uit de Domstad, opnieuw door een linksback vast te leggen. Djevencio van der Kust (22), die geen perspectief meer had onder Michael Silberbauer, tekent tot medio 2026 (met een optie voor een extra jaar) op Het Kasteel. Voor hem is in tegenstelling tot Warmerdam wél een transfersom betaald.