LIVE Keuken Kampioen Divisie | Gestaakt duel NAC - Willem II zonder wijzigingen vanaf 14.30 uur hervat

In Breda wordt vanmiddag de gestaakte Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd NAC - Willem hervat. Om 14.30 beginnen de Brabantse rivalen aan de laatste zestien minuten. Op 14 april ging het in de 74ste minuut mis. Nadat Willem II op een 1-0-voorsprong was gekomen, gooiden toeschouwers bekers op het veld naar de juichende spelers uit Tilburg. Eerder was de wedstrijd al tijdelijk stilgelegd, nadat er vuurwerk op het veld was gegooid. De hervatting vindt plaats zonder toeschouwers. Volg het restant in dit liveblog.