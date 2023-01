LIVE Keuken Kampioen Divisie | PEC Zwolle al vroeg op voorsprong in topper Heracles

LIVE eredivisie | Koploper Feyenoord in Euroborg op bezoek bij dolend FC Groningen

Om de concurrentie in de titelstrijd een stapje voor te blijven, is het voor Feyenoord van belang om bij FC Groningen geen uitglijder te maken. De noorderlingen willen op hun beurt boven de degradatiestreep blijven en zich herpakken na de blamage in de beker tegen de amateurs van Spakenburg. Wie pakt de winst in de Euroborg? Vanaf 16.45 uur volgen we het hier!

10:00