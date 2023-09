LIVE Keuken Kampioen Divisie | Voor derde keer op één dag duel tijdelijk gestaakt: ook bij NAC - Roda gaat het mis

Oranje kan Ierland uitschake­len voor recht­streek­se plaatsing EK in ‘wedstrijd van de laatste kans’

Het Nederlands elftal kan morgenavond in elk geval één concurrent voor plek twee in zijn EK-kwalificatiepoule elimineren. Naast een zege in Dublin tegen de Ieren wil Oranje ook overtuigen in het veldspel. ,,We willen het nu over een langere periode laten zien. Tegen Griekenland was nog maar één wedstrijd hè’’, zegt Ronald Koeman.