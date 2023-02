LIVE KNVB Beker | De Graafschap ontsnapt aan achterstand tegen amateurs De Treffers

De Treffers schakelde in de TOTO KNVB Beker met RKC Waalwijk en Cambuur al twee eredivisieclubs uit. De amateurs uit Groesbeek staan nu in de achtste finales en daarin wacht een uitwedstrijd tegen De Graafschap, actief in de Keuken Kampioen Divisie, het tweede profniveau. Om 20.00 uur is er afgetrapt, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.