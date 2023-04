LIVE KNVB Beker | Klassieker in halve finale: Feyenoord thuis tegen Ajax

Panenka | ‘PSV - Ajax wordt de wedstrijd om 40 miljoen euro’

De titelstrijd in de eredivisie is beslist, zo concluderen ook Hidde van Warmerdam en Sjoerd Mossou in de nieuwe Panenka. ,,Die weg naar de titel lag al open na de Klassieker, maar na dit weekend kan er niets meer misgaan. De Coolsingel kan worden opgepoetst.”