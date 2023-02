LIVE KNVB Beker | PSV wil in beker revanche nemen op Emmen, basisdebuut Patrick van Aanholt

met video Column Willem van Hanegem | Bij PSV ging het over negen minuten extra tijd, maar ze moeten woedend zijn op Obispo

Willem van Hanegem is niet bepaald onder de indruk van het niveau van de topper tussen Feyenoord en PSV in de Kuip, schrijft hij in zijn wekelijkse column. En in Eindhoven kan de woede zich beter richten op Armando Obispo dan op het bijtrekken van negen minuten extra tijd.

5 februari