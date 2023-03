LIVE KNVB Beker | Van Hooijdonk verzuimt Heerenveen op voorsprong te zetten tegen Feyenoord

Ruud van Nistel­rooij blij met niveau van PSV tegen Twente: ‘Elke misstap kan fataal zijn’

Ruud van Nistelrooij was naast de zege (3-1) vooral tevreden met de manier waarop PSV tegen FC Twente voetbalde. ,,Ik ben blij met het niveau dat we vandaag haalden”, sprak de coach van de Eindhovenaren in het Philips-stadion.