LIVE: Koploper Feyenoord op dreef tegen Heracles

Het weerzien met Heracles moet de mannen van Giovanni van Bronckhorst een lekker gevoel geven. Op zondag 14 mei pakte de Rotterdammers in eigen huis tegen de ploeg uit Almelo vorig seizoen de titel. Die glorieuze negentig minuten met Dirk Kuyt in de hoofdrol zal iedereen nog vers in het geheugen hebben.



Echter is het duel van vandaag in Almelo natuurlijk op kunstgras. En dat ligt de Rotterdammers over het algemeen niet goed.