LIVE loting Champions League | Feyenoord en PSV gaan koker in, Rotterdammers ontlopen medekampioenen

Feyenoord en PSV staan beide op één eindzege

Feyenoord won de Europa Cup I - de voorloper van de Champions League - in 1970 als eerste Nederlandse club. PSV won het grootste Europese clubtoernooi in 1988, het jaar dat Oranje zich kroonde tot Europees kampioen.



Ajax is met vier Europa Cup I/Champions League-titels recordhouder in Nederland. De Amsterdammers zegevierden in 1971, 1972, 1973 en 1995.