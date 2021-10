LIVE | Louis van Gaal en Daley Blind blikken vooruit op WK-kwalificatieduel met Letland

Charmeur Van Gaal opeens bot en ouderwets schurend, dat is precies zoals verwacht

12:05 In zijn eerste week bij Oranje was Louis van Gaal (70) de charmeur die iedereen weer voor zich won. Deze week zien spelers en publiek de topcoach die de normen stelt. Dat gaat óók bot, scherp en ouderwets schurend. Het is allemaal in functie van een hoger doel: het team maximaal laten presteren.