LIVE: Mmaee held van MVV met 'Zlatan-esque' gelijkmaker

Dirk Kuyt krijgt plekje op Walk of Fame Rotterdam

21:29 Dirk Kuyt krijgt een tegel op de Walk of Fame in Rotterdam. De ex-aanvoerder van Feyenoord drukte vandaag zijn handen in het beton. Dat deed hij onder applaus van een groep genodigden in grand-café Champs Elysées, op een steenworp afstand van de sterrenstoep bij Ahoy. Naast zijn naam en de datum schreef hij ook zijn rugnummer (7) op de tegel.