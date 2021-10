LIVE | NAC sleept dankzij Haye verlenging uit het vuur tegen VVV, PEC Zwolle ruim langs De Graafschap

PEC Zwolle versloeg De Graafschap in het TOTO KNVB-bekertoernooi. De nummer laatst van de eredivisie deed dat tegen de Doetinchemse nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie in de eerste ronde van de KNVB-beker. In Zwolle werd het 4-1 voor de thuisclub. Volg in dit liveblog de tussenstanden, verrassingen en de meest opmerkelijke hoogtepunten bij alle duels. Bekijk hier het volledige programma voor deze week.



SteDoCo - FC Utrecht 0-5

FC Volendam - FC Emmen 0-3

Sparta Nijkerk - ADO Den Haag 0-2

ACV - MVV Maastricht 0-3

ASWH - Heracles Almelo 1-3

SV Spakenburg - FC Dordrecht 3-0

PEC Zwolle - De Graafschap 4-1

Roda JC Kerkrade - FC Den Bosch 2-1

DVS’33 - FC Eindhoven 2-1

Kozakken Boys - Telstar 1-2

• 21.00 uur: NAC Breda - VVV-Venlo 1-1 (verlenging)