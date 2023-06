LIVE Nations League | Kroaten zorgen voor magnifieke sfeer in de Kuip, duel met Spanje nog in balans bij rust

Niet Nederland, maar Kroatië strijdt zondagavond in de Kuip om de eindzege in de Nations League. De formatie van sterspeler Luka Modric trapt om 20.45 uur af tegen Spanje, dat in de andere halve eindstrijd Italië de baas was. Welk land wint de derde editie van het landentoernooi en treedt in de voetsporen van Portugal (2019) en Frankrijk (2021)? Volg het in ons liveblog.