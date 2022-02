LIVE | ‘Niet 100% fris’ PSV met Veerman, Zahavi en Vertessen tegen laagvlieger Sparta

Video Dit zijn de tegenstan­ders van AZ, Feyenoord, PSV en Vitesse in de achtste finales Conference League

Feyenoord treft Partizan Belgrado in de achtste finales van de Conference League. PSV en AZ nemen het op tegen respectievelijk FC Kopenhagen en Bodø/Glimt. Vitesse wacht een prachtig duel met AS Roma, zo heeft de loting van vanmiddag in Nyon uitgewezen.

25 februari