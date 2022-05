LIVE | Onmogelijke opgave voor Heracles Almelo na tweede treffer van Excelsior

‘De mensen van NAC Breda, PEC Zwolle en SC Cambuur hebben Feyenoord in gang getrokken’

Feyenoord bereidt zich in Lagos voor op de finale van de Conference League. Ondertussen strijden Heerenveen, AZ, Vitesse en FC Utrecht om een plek in dat toernooi komend seizoen. En Danny Makkelie maakt zijn WK-debuut. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff deze onderwerpen met Mikos Gouka die in Portugal zit.

