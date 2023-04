LIVE | Oranje Leeuwinnen met herstelde Jill Roord in nieuw WK-shirt tegen Duitsland

De Oranje Leeuwinnen ‘showen’ vanavond in Sittard voor het eerst hun nieuwe WK-tenue aan het publiek. In Sittard oefent de formatie van bondscoach Andries Jonker tegen WK-deelnemer Duitsland. De voetbalsters bereiden zich voor op het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. De Leeuwinnen nemen het in de groepsfase op tegen Portugal, Vietnam en titelverdediger VS. Volg het duel met Duitsland in onze livewidget (hierboven) en het liveblog (zie onder).