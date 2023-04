LIVE | Oranje Leeuwinnen oefenen op Het Kasteel tegen Polen, Brugts neemt plek Casparij over

met video Arne Slot: ‘Opstootje tussen Tadic en Kökcü geen vrijbrief om dingen op het veld te gooien’

Arne Slot had na de mislukte halve finale van het bekertoernooi goed nieuws. Lutsharel Geertruida is terug bij de selectie tegen RKC, Justin Bijlow nadert dat moment ook met rasse schreden. Misschien tegen AS Roma al.